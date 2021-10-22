Чем сегодня займется Рада: повестка дня

Сегодня Верховная Рада заслушает Кабмин о ситуации с распространением коронавируса и вакцинацией и продолжит рассмотрение бюджета на 2022 год в первом чтении. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Сегодня заседание парламента откроется часом вопросов к правительству по результатам введенных в 2021 году карантинных ограничений, вакцинации от коронавируса и защите всех систем жизнедеятельности Украины от негативных последствий пандемии.

Затем Рада продолжит рассмотрение поправок к бюджету на 2022 год в первом чтении.

Если удастся завершить рассмотрение бюджета, Рада планирует принять постановление №6154 о допуске в помещения парламента только при наличии документов о вакцинации от коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте.

Также Рада планирует принять в первом чтении законопроект №6121 о регистрации лекарств для экстренного использования под обязательства, чтобы упростить доступ к новым лекарствам от COVID-19.

Затем парламент планирует перейти к принятию законопроекта №5600, который предусматривает повышение ренты, в том числе, на добычу железной руды. Из-за этого его называют "антиахметовским", поскольку около 50% добывающих руду предприятий принадлежат Ринату Ахметову. Закон будут принимать по спецпроцедуре из-за большого количества поданных к нему поправок.

Следующим вопросом в повестке стоит принятие отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

19 октября 2021 года Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции, и приняла три законопроекта под требования МВФ об усилении независимости НБУ.

Денис Юдин

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