UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чем сегодня займется Рада: повестка дня

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 09:51
Чем сегодня займется Рада: повестка дня - Фото
Александр Корниенко, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Сегодня Верховная Рада заслушает Кабмин о ситуации с распространением коронавируса и вакцинацией и продолжит рассмотрение бюджета на 2022 год в первом чтении. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня заседание парламента откроется часом вопросов к правительству по результатам введенных в 2021 году карантинных ограничений, вакцинации от коронавируса и защите всех систем жизнедеятельности Украины от негативных последствий пандемии.

Затем Рада продолжит рассмотрение поправок к бюджету на 2022 год в первом чтении.

Если удастся завершить рассмотрение бюджета, Рада планирует принять постановление №6154 о допуске в помещения парламента только при наличии документов о вакцинации от коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте.

Также Рада планирует принять в первом чтении законопроект №6121 о регистрации лекарств для экстренного использования под обязательства, чтобы упростить доступ к новым лекарствам от COVID-19.

Затем парламент планирует перейти к принятию законопроекта №5600, который предусматривает повышение ренты, в том числе, на добычу железной руды. Из-за этого его называют "антиахметовским", поскольку около 50% добывающих руду предприятий принадлежат Ринату Ахметову. Закон будут принимать по спецпроцедуре из-за большого количества поданных к нему поправок.

Следующим вопросом в повестке стоит принятие отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада отставка повестка дня Роман Абрамовский антиахметовский закон бюджет 2022
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 