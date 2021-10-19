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Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. Сытник остается

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 15:11
Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. Сытник остается - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 304 нардепов, "против" – 12, "воздержались" – 23.

Голосование по фракциям:

Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. Сытник остается

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и устанавливает особенности взаимодействия НАБУ с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в деятельность бюро.

Закон передает полномочия назначать и увольнять директора НАБУ Кабмину. В предыдущей редакции закона о НАБУ эти полномочия принадлежали президенту, но Конституционный суд признал такую норму неконституционной. Кабмин будет назначать директора НАБУ по результатам конкурса. В конкурсную комиссию будут входить три представителя, назначенных Кабмином, и три представителя, назначенных Кабмином из числа международных экспертов. При принятии решения хотя бы два голоса "за" должны быть поданы международными экспертами.

Уволить директора НАБУ Кабмин сможет только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за такое решение проголосуют две трети министров.

Оценку эффективности НАБУ будет проводить назначенная Кабмином комиссия из трех международных экспертов.

Закон определяет, что действующий директор НАБУ Артем Сытник продолжит выполнять обязанности до окончания срока пребывания в должности. Неопределенность со статусом Сытника возникла из-за того, что КСУ признал неконституционным его назначение указом президента.

СПРАВКА. В конце июля 2020 года 50 нардепов, в основном представляющие фракцию ОПЗЖобжаловали закон о НАБУ. Депутаты, в частности, требовали признать неконституционными нормы закона, согласно которым:

- бюро является государственным правоохранительным органом;

- бюро создается президентом;

- руководство деятельностью НАБУ осуществляет директор, который назначается на должность и увольняется с должности президентом;

- президент определяет троих членов конкурсной комиссии по отбору руководства НАБУ;

- президент назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных комиссией кандидатов на протяжении 10 дней.

Денис Юдин
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верховная рада кабмин набу артем сытник
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