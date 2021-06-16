Чем сегодня займется Верховная Рада: повестка дня
Сегодня, 16 июня, Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект о независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.
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Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
– о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;
– об увеличении расходов на местные и апелляционные суды;
– о платежных услугах и другие.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– о разработке, принятии и введении авиационных правил;
– о переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость;
– об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной сфере;
– о страховании;
– об особенностях предоставления электронных публичных услуг и другие.
- Вчера, 15 июня, Рада приняла закон о добровольном декларировании доходов.
- Также Рада в первом чтении одобрила законопроект о реструктуризации догов за газ теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водоснабжающих предприятий.
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