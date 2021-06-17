Чем сегодня займется Верховная Рада: повестка дня
Сегодня, 17 июня, Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект о независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию, в повестке дня – законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.
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К законопроекту о Нацсовете по теле- и радиовещанию были поданы 539 поправок, Рада продолжит рассматривать их третий день подряд.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
– о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;
– о статусе национального и эффективного управления учебными заведениями и госимуществом;
– об увеличении расходов на местные и апелляционные суды;
– о платежных услугах;
– о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и другие.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– о разработке, принятии и введении авиационных правил;
– о переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость;
– об изменениях в бюджет по расширенному неонатальному скринингу;
– о страховании;
– об особенностях предоставления электронных публичных услуг;
– об уполномоченном по медицинским вопросам и другие.
- 15 июня 2021 года Рада приняла закон о добровольном декларировании доходов.
- Также Рада в первом чтении одобрила законопроект о реструктуризации догов за газ теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водоснабжающих предприятий.
- Вчера, 16 июня, в Раде раскололась фракция Голос: половина ее депутатов заявили о создании отдельной группы.
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