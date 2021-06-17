Чем сегодня займется Верховная Рада: повестка дня

Сегодня, 17 июня, Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект о независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию, в повестке дня – законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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К законопроекту о Нацсовете по теле- и радиовещанию были поданы 539 поправок, Рада продолжит рассматривать их третий день подряд.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;

– о статусе национального и эффективного управления учебными заведениями и госимуществом;

– об увеличении расходов на местные и апелляционные суды;

– о платежных услугах;

– о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и другие.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– о разработке, принятии и введении авиационных правил;

– о переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость;

– об изменениях в бюджет по расширенному неонатальному скринингу;

– о страховании;

– об особенностях предоставления электронных публичных услуг;

– об уполномоченном по медицинским вопросам и другие.

15 июня 2021 года Рада приняла закон о добровольном декларировании доходов.

Также Рада в первом чтении одобрила законопроект о реструктуризации догов за газ теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водоснабжающих предприятий.

Вчера, 16 июня, в Раде раскололась фракция Голос: половина ее депутатов заявили о создании отдельной группы.

Денис Юдин

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