Фракция Голос раскололась: 10 нардепов заявили о создании объединения Справедливость

Десять нардепов из фракции Голос заявили о создании отдельной депутатской группы Справедливость. Об этом нардеп Александра Устинова заявила с трибуны парламента.

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По словам Устиновой, руководство партии и фракции Голос "перешло красные линии" и "предало интересы избирателей".

В депутатское объединение вошли Роман Лозинский, Александра Устинова, Андрей Шараскин, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Наталия Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин и Галина Васильченко.

При этом нардепы не заявляли о выходе из фракции.

"Мы вынуждены констатировать, что фракция Голос уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады", – заявила Устинова.

Нардепы обвинили руководство партии в предательстве ценностей и принципов, с которыми партия шла на выборы и обещала работать.

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29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

9 июня Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что руководство партии сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой.

10 июня из партии Голос вышли 15 членов Винницкого отделения.

Денис Юдин

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