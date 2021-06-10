Голос покидают 15 членов. Руководство партии обвинили в узурпации власти

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Сегодня, 10 июня, 15 членов партии Голос из Винницы заявили о выходе из политсилы. Об этом сообщается в Facebook Винницкого отделения партии.

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Политики объяснили свое решение покинуть партию несколькими причинами.

Во-первых, в Винницком отделении Голоса считают, что руководство партии узурпировало власть и злоупотребляет ею. Речь идет об изменении в устав Голоса, сделанном до местных выборов 2020 года и позиционировавшемся как временное. Это изменение значительно расширяет полномочия главы партии.

"После местных выборов Кира Рудик заблокировала возможность возвращения к старой редакции. Этот человек сейчас, по сути, единолично контролирует все административные, кадровые и финансовые ресурсы ЧП "Голос" и использует их в личных целях", – говорится в заявлении.

Кроме того, Рудик обвинили в несанкционированных партией кулуарных переговорах с Офисом президента Владимира Зеленского, а также в "чистке несогласных партийцев".

"Руководство партии начало устранять несогласных руководителей и членов ТОП, в частности: Днепропетровской, Черновицкой, Херсонской. Новыми руководителями стали личные помощники Киры Рудик и депутаты Киевского городского совета. Также за один день были ликвидированы все районные центры ЧП "Голос" в Киеве без всяких объяснений партийцам или сторонникам", – говорится в заявлении.

Также члены Винницкого отделения Голоса недовольны тем, что они назвали, "игнорирование заявлений территориальных ячеек" и "поддержка конъюнктурных политических решений".

"Поэтому мы, команда Винницкой областной территориальной организации, вынуждены единогласно заявить о выходе из политической партии Голос", – говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО В 21:15

На официальном сайте Голоса появилась реакция на заявление Винницкой ячейки.

"Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Голоса отметили, что в Винницкой территориальной организаций партии насчитывается 29 членов, а также добавили, что в политсовете партии есть заявления о вступлении новых членов.

"Политическая партия Голос действует исключительно по Уставу и готова рассмотреть все официальные обращения, поступившие в центральный офис", – говорится в официальном заявлении политсилы.

11 марта 2020 года Рудик избрали главой партии Голос.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

7 июля телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

9 июня Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что руководство партии сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой.

Наталия Медведева

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