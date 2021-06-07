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Сергей Притула заявил об уходе из Голоса

07.06.2021, 10:30
Сергей Притула заявил об уходе из Голоса - Фото
Сергей Притула (Фото: пресс-служба партии Голос)

Телеведущий Сергей Притула заявил в Facebook, что покидает партию Голос.

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"Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул бы основатель (Святослав Вакарчук, – ред.). Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии Голос", – написал он.

Притула также сказал, что не уходит из политики, а лишь покидает партию. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

В Голосе отреагировали на заявление Притулы также в Facebook, заявив, что его "личные амбиции и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью". Там также заявили, что ожидают письменного заявления о выходе Притулы из партии.

Марк Сировой
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голос сергей притула Кира Рудик
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