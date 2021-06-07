Сергей Притула заявил об уходе из Голоса

Телеведущий Сергей Притула заявил в Facebook, что покидает партию Голос.

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"Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул бы основатель (Святослав Вакарчук, – ред.). Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии Голос", – написал он.

Притула также сказал, что не уходит из политики, а лишь покидает партию. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

В Голосе отреагировали на заявление Притулы также в Facebook, заявив, что его "личные амбиции и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью". Там также заявили, что ожидают письменного заявления о выходе Притулы из партии.

11 марта 2020 года нардепа Киру Рудик избрали главой партии Голос.

В конце декабря 2020 года Притулу исключили из политсовета Голоса. По словам нардепа Ярослава Юрчишина, решение инициировала Рудик и "только она может объяснить логику этого решения". Рудик в интервью BBC связала смену состава политсовета с необходимостью включить представителей местных организаций.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

В апреле 2021-го Притула заявил о готовности возглавить Голос и заявил, что партия "идет не туда" под руководством Рудик.

Марк Сировой

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