"Партия идет не туда". Притула заявил о готовности возглавить Голос вместо Рудик

Партия Голос "идет не туда" под руководством нардепа Киры Рудик, заявил бывший замглавы партии Сергей Притула в интервью BBC. Он говорит, что готов возглавить партию.

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По словам Притулы, Рудик "собрала вокруг себя много негатива". В качестве претензий к ее действиям как лидера партии он назвал отсутствие роста рейтинга (2,6% по последнему опросу группы Рейтинг), вопросы к финансовой деятельности руководства (НАПК приостановило финансирование Голоса), слабую коммуникацию с обществом и разговоры о возможной коалиции со Слугой народа в Раде.

Комментируя разногласия внутри парламентской фракции Голоса, Притула заявил, что существует конфликт между партией и ее главой.

"Тем или иным образом происходит узурпация власти и попытка создать партию по авторитарному образцу, которая заранее обречена на провал", – заявил Притула.

Притула считает, что после после года работы Рудик в качестве руководителя, партия "идет не туда".

"Люди меня спрашивали: у тебя есть желание возглавить партию, если мы решим на съезде переизбрать руководство? Я сказал, что амбиция у меня есть и я не буду этого отрицать", – заявил Притула.

11 марта 2020 года Рудик избрали главой партии Голос.

25 октября 2020 года на выборах мэра Киева Притула был кандидатом от Голоса и занял третье место с результатом 7,87%.

В конце декабря 2020 года Притулу исключили из политсовета Голоса. По словам нардепа Ярослава Юрчишина, решение инициировала Рудик и "только она может объяснить логику этого решения". Рудик в интервью BBC связала смену состава политсовета с необходимостью включить представителей местных организаций.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

Денис Юдин

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