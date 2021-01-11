НАПК остановило госфинансирование Голоса. В партии заявили о политическом давлении

Государственное финансирование партии Голос было приостановлено Национальным агентством по предотвращению коррупции. Об этом заявила лидер партии Кира Рудик.

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В ответ на запрос LIGA.net пресс-служба НАЗК подтвердила прекращение госфинансирования Голоса.

В НАПК сообщили, что из-за недостоверных сведений в отчетах было прекращено финансирование двух парламентских партий: Голоса и Батькивщины. Батькивщина подала уточненный отчет, исправив нарушения, и ее финансирование было восстановлено.

НАПК утверждает, что Голос оформил ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн, но выполнение ими услуг не подтверждено должным образом документально. Среди таких услуг – мониторинг медиа, поиск информации, социологические исследования и так далее.

Рудик назвала остановку финансирования давлением на независимую партию. "Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением", – заявила она.

Замглавы НАПК Иван Пресняков уверен, что заявления о политическом давлении не имеют оснований, и надеется, что партия в кратчайшие сроки подаст уточненный отчет, после которого финансирование может быть восстановлено.

29 октября 2020 года глава НАПК Новиков заявил, что из-за решения КСУ по электронному декларированию агентство не сможет проверить отчеты партий и выделить им средства из госбюджета.

15 декабря Рада восстановила полномочия НАПК.

Денис Юдин

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