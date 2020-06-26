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Голос досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука

Голос досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука - Фото
Святослав Вакарчук (Фото - пресс-служба Голоса)
26.06.2020, 14:42

19 июня лидер партии Голос Святослав Вакарчук вышел из фракции Голос, чтобы покинуть Раду

26 июня на внеочередном съезде партии Голос делегаты приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера партии Святослава Вакарчука. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

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Вакарчук останется "активным членом" партии, заявили в партии. 

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека", - заявил Вакарчук. Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса. 

Также Голос утвердил новый устав партии, который детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

СПРАВКА. Полномочия народного депутата прекращаются досрочно, в частности, в случае выхода нардепа, избранного от политической партии, из состава депутатской фракции этой партии.
Владислав Сердюк
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