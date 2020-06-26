Голос досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука

Святослав Вакарчук (Фото - пресс-служба Голоса)

26 июня на внеочередном съезде партии Голос делегаты приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера партии Святослава Вакарчука. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

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Вакарчук останется "активным членом" партии, заявили в партии.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека", - заявил Вакарчук. Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.

Также Голос утвердил новый устав партии, который детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

СПРАВКА. Полномочия народного депутата прекращаются досрочно, в частности, в случае выхода нардепа, избранного от политической партии, из состава депутатской фракции этой партии.

Вакарчук избирался нардепом в 2007 году по списку блока третьего президента Виктора Ющенко НУНС. В сентябре 2008 года он сложил депутатские полномочия.

15 мая 2019 года Вакарчук заявил о создании партии Голос.

8 июня партия Голос представила первую двадцатку списка, его возглавил Вакарчук.

11 марта 2020 года в Голосе избрали новую главу - ей стала Кира Рудик. Вакарчук остался лидером партии.

18 июня Вакарчук заявил о том, что решил сложить депутатский мандат.

19 июня Вакарчук вышел из фракции Голос, чтобы покинуть Раду.