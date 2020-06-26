Голос досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука

26 июня на внеочередном съезде партии Голос делегаты приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера партии Святослава Вакарчука. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.
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Вакарчук останется "активным членом" партии, заявили в партии.
"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека", - заявил Вакарчук. Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.
Также Голос утвердил новый устав партии, который детализирует процедуры создания местных партийных организаций.