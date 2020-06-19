Вакарчук вышел из фракции Голос, чтобы покинуть Раду

Музыкант и основатель партии Голос Святослав Вакарчук вышел из фракции, чтобы иметь возможность сложить мандат депутата. Об этом на заседании Верховной Рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Вчера Рада не поддержала снятие депутатских полномочий с Вакарчука по его желанию.
Вакарчук заявил в Facebook, что его выход из фракции позволит съезду партии исключит его из избирательного списка, что приведет к утрате им депутатского мандата.
Вакарчук подчеркнул, что такой способ покинуть Раду - вынужденный и формальный. "Мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно такой вариант. Но это уже их ответственность", - написал Вакарчук.
Он подчеркнул, что останется членом партии Голос и будет работать над ее развитием.
Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.
Свидерская - юристка, правозащитница, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение. В 2015 году была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции. С 2016 года - партнер в компании Aice Hydro AS, с 2017 года - глава и соосновательница общественной организации Лаборатория чистой энергетики.