Рада не отпустила Вакарчука: нардепы оставили коллегу с мандатом

Верховная Рада не дала согласия на снятие депутатских полномочий с музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука.
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"За" проголосовали 175 нардепов, "против" - 59, "воздержались" - 90.
Уход Вакарчука из Рады поддержали 97 нардепов из Слуги народа (39 против, 64 воздержались), семеро из ОПЗЖ (против девять, воздержались семеро), 24 из Европейской солидарности, 14 из Батькивщины, семеро из группы За будущее (четверо против, четверо воздержались), 18 из Голоса, трое из группы Доверие (против двое, воздержалсь 11).
Пресс-служба Голоса предоставила LIGA.net комментарий Вакарчука об отказе Рады снять с него полномочия нардепа: "У меня нет комментариев по этому поводу".