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Рада не отпустила Вакарчука: нардепы оставили коллегу с мандатом

Рада не отпустила Вакарчука: нардепы оставили коллегу с мандатом - Фото
Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.06.2020, 12:03

Постановление о прекращении депутатских полномочий основателя партии Голос поддержали только 175 нардепов

Верховная Рада не дала согласия на снятие депутатских полномочий с музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука.

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"За" проголосовали 175 нардепов, "против" - 59, "воздержались" - 90.

Уход Вакарчука из Рады поддержали 97 нардепов из Слуги народа (39 против, 64 воздержались), семеро из ОПЗЖ (против девять, воздержались семеро), 24 из Европейской солидарности, 14 из Батькивщины, семеро из группы За будущее (четверо против, четверо воздержались), 18 из Голоса, трое из группы Доверие (против двое, воздержалсь 11).

Пресс-служба Голоса предоставила LIGA.net комментарий Вакарчука об отказе Рады снять с него полномочия нардепа: "У меня нет комментариев по этому поводу".

Денис Юдин
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