Рада не отпустила Вакарчука: нардепы оставили коллегу с мандатом

Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада не дала согласия на снятие депутатских полномочий с музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука.

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"За" проголосовали 175 нардепов, "против" - 59, "воздержались" - 90.

Уход Вакарчука из Рады поддержали 97 нардепов из Слуги народа (39 против, 64 воздержались), семеро из ОПЗЖ (против девять, воздержались семеро), 24 из Европейской солидарности, 14 из Батькивщины, семеро из группы За будущее (четверо против, четверо воздержались), 18 из Голоса, трое из группы Доверие (против двое, воздержалсь 11).

Пресс-служба Голоса предоставила LIGA.net комментарий Вакарчука об отказе Рады снять с него полномочия нардепа: "У меня нет комментариев по этому поводу".

Вакарчук избирался нардепом в 2007 году по списку блока третьего президента Виктора Ющенко НУНС. В сентябре 2008 года он сложил депутатские полномочия.

15 мая 2019 года Вакарчук заявил о создании партии Голос.

8 июня партия Голос представила первую двадцатку списка, его возглавил Вакарчук.

11 марта 2020 года в Голосе избрали новую главу - ей стала Кира Рудик. Вакарчук остался лидером партии.

18 июня Вакарчук заявил о том, что решил сложить депутатский мандат.