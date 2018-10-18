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18.10.2018, 23:57

Через две недели заработает безвиз с Катаром - МИД

Через две недели заработает безвиз с Катаром - МИД - Фото
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Отмена визовых требований между Украиной и Катаром начинает действовать со 2 ноября

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Соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований вступает в силу  2 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Украинцы, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз.

Условием безвиза является продолжительность пребывания туристов не дольше 90 дней в течение 180 дней.

Паспорта туристов должны быть действительны не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны, добавили в МИД.

В случае пребывания дольше 90 дней в Катаре гражданам Украины необходимо будет получать визу в представительстве этой страны.

В мае Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительствами Катара и островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований.

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Теги: Катар, безвиз, МИД
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