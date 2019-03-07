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07.03.2019, 15:03

Через неделю Facebook раскроет заказчиков политической рекламы

Через неделю Facebook раскроет заказчиков политической рекламы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Верификация призвана сделать политическую рекламу в Украине более прозрачной

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В середине марта социальная сеть Facebook запустит верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации. Об этом заявил реководитель корпоративных коммуникаций Facebook в центральной и восточной Европе Ян Щегенни, передает Рух ЧЕСНО.

Верификация призвана сделать политическую рекламу в Украине более прозрачной, от рекламодателей будут требовать указать того, кто платит за нее. Данные будут храниться в базе в течение семи лет, уточняют в Facebook. Указано будет также, как реклама распространялась, расходы на нее; возраст, пол и локация тех, увидел эту рекламу.

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Подобные базы уже существуют в США, Великобритании, Индии и Бразилии.

Фиктивные учетные записи будут блокироваться и ограничиваться распространение неправдивой информации.

6 марта в Национальной общественной телерадиокомпании опровергли информацию сайта Оппозиционной платформы За жизнь о том, что телерадиокомпания Украины осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Юрия Бойко

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Теги: facebook, выборы, политическая реклама
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