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06.03.2019, 10:51

На телевидении объяснили отказ показывать рекламу Бойко

На телевидении объяснили отказ показывать рекламу Бойко - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В UA:Суспільне отреагировали на заявление Оппозиционной платформы За жизнь о размещении рекламных роликов

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В Национальной общественной телерадиокомпании опровергли информацию сайта Оппозиционной платформы За жизнь о том, что телерадиокомпания Украины осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Юрия Бойко. Об этом говорится на сайте UA:Суспільне.

"Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным", - говорится в сообщении.

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В НОТУ действительно обращалась эта политсила с просьбой о размещении пяти роликов рекламы Бойко.

Там заявили, что "четко придерживаются требования ст. 60 закона о выборах президента Украины и предоставляет равные возможности для распространения предвыборной агитации кандидатам в президенты".

Также в НОТУ уточнили, что речь идет, в частности, об ограничениях по ведению предвыборной агитации, определенных в ст. 64 закона.

"НОТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире. После просмотра предоставленных видеоматериалов, юристы НОТУ предоставили ряд замечаний, которые и частично были учтены", - уточнили в НОТУ.

По данным НОТУ, в нескольких рекламных роликах рядом с флажками политической силы фигурирует флаг Украины, а согласно ст. 8 закона о рекламе использование госсимволики в рекламе запрещено.

"Еще один ролик приводит манипулятивную информацию о том, что президент "разбогател в десятки раз". Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины, что прямо запрещено ч. 5. ст. 64 закона о выборах президента Украины", - подчеркнули в НОТУ.

Юристы НОТУ в переписке с представителями Оппозиционной платформы За жизнь поинтересовались также наличием разрешений от всех лиц, изображения которых использованы в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены в НОТУ вместе с роликами, поскольку гражданский кодекс требует наличие таких разрешений.

В НОТУ подчеркнули, что в случае устранения всех нарушений - ролики кандидата на пост Президента Украины Юрия Бойко будут размещены в эфире общих основаниях как политическая реклама.

"НОТУ расценивает появление заявления от Оппозиционной платформы За жизнь о "цензуре" как создание искусственного информационного повода с целью дискредитации UA:Суспільне", - говорится в сообщении.

НОТУ требует опровергнуть недостоверную информацию, размещенную на официальном сайте политической партии.

20 декабря Институт массовой информации сообщил, что чаще всех политическую "джинсу" в украинских интернет-СМИ заказывают Юлия Тимошенко (25%) и Оппозиционная платформа - За жизнь (23%).

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Теги: НОТУ, За життя, манипуляция, юрий бойко, Общественное, рекламные ролики
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