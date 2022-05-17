Чернобаевка. Реактивная артиллерия ВСУ уничтожила состав с горючим, технику и 29 россиян

Реактивная артиллерия Вооруженных Сил Украины ударила по скоплению российских оккупантов вблизи Чернобаевки. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, подразделения ОК Юг совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки 16 мая более 100 поражений вражеских позиций.

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки", – сообщили в ОК Юг и добавили, что ликвидировано 29 россиян, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 ​​и другая бронированная техника.

Чернобаевка около захваченного Россией Херсона находится по пути в Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ.

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Наталия Медведева

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