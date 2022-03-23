Чернобаевка. Украинские войска восьмой раз накрыли огнем армию РФ – видео

Украинские войска восьмой раз накрыли огнем российских военных на аэродроме Чернобаевка под Херсоном. Об этом сообщил LIGA.net очевидец, снявший видео.

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На кадрах видно вспышки множества взрывов. Вероятно, использовалась система залпового огня. По словам очевидца, удар произошел около часа назад.

Российское командование уже несколько раз стягивало войска на аэродром в Чернобаевке, после чего их снова и снова уничтожали огнем украинские войска. В частности, 7 марта на аэродроме было уничтожено не менее 30 российских вертолетов.

Днем 22 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские войска нанесли уже "7,5" ударов по оккупантам в Чернобаевке.

По его словам, около 01:30 22 марта украинские силы открыли залповый огонь и попали в боекомплект РСЗО "Смерч", детонация уничтожила или повредила остальные пусковые установки. Также днем 22 марта оккупанты запустили из Чернобаевки ракету ПВО, но она после взлета упала на скопление российской техники, утверждает Арестович.

Марк Сировой , Петр Шуклинов

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