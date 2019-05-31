ЧЕСНО назвали главного донора Оппозиционной платформы-За життя

Виктор Медведчук (скриншот видео)

В первом квартале 2019 года партия Оппозиционная платформа-За життя получила 768 500 грн взносов от физических лиц. Почти все эти средства - 701 600 грн - выделил глава политсовета Виктор Медведчук, сообщает общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на финотчет партии.

Официально Медведчук не владеет бизнесом в Украине. По данным портала YouControl, рядом компаний, которые еще в 2016 году принадлежали политику, сейчас владеет его жена Оксана Марченко - это Укркапитал, Терра-инвест, Спорт-тур и Форпостинвест. Совокупный размер их статутного капитала - более трех млрд грн.

Также Марченко официально владеет нефтяным бизнесом в России. Мадведчук позже признался, что сам управляет этими компаниями.

Ранее сообщалось, что Оппоблок может воссоединится для участия в досрочных выборах в парламент 21 июля.



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