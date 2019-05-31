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31.05.2019, 10:42

ЧЕСНО назвали главного донора Оппозиционной платформы-За життя

ЧЕСНО назвали главного донора Оппозиционной платформы-За життя - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

Глава политсовета партии Виктор Медведчук в этом году выделил на нее более 700 000 грн

В первом квартале 2019 года партия Оппозиционная платформа-За життя получила 768 500 грн взносов от физических лиц. Почти все эти средства - 701 600 грн - выделил глава политсовета Виктор Медведчук, сообщает общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на финотчет партии.

Официально Медведчук не владеет бизнесом в Украине. По данным портала YouControl, рядом компаний, которые еще в 2016 году принадлежали политику, сейчас владеет его жена Оксана Марченко - это Укркапитал, Терра-инвест, Спорт-тур и Форпостинвест. Совокупный размер их статутного капитала - более трех млрд грн.

Также Марченко официально владеет нефтяным бизнесом в России. Мадведчук позже признался, что сам управляет этими компаниями.

Ранее сообщалось, что Оппоблок может воссоединится для участия в досрочных выборах в парламент 21 июля.

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Теги: виктор медведчук, оксана марченко, Оппозиционная платформа — За життя
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