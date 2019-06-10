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10.06.2019, 15:44

В ЧЕСНО назвали "самых недобропорядочных" депутатов Рады

В ЧЕСНО назвали "самых недобропорядочных" депутатов Рады - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для анализа применялись шесть критериев

Движение Чесно назвало самых добропорядочных и самых недобропорядочных депутатов Верховной Рады 8 созыва, оценив их по шести критериям.

Для анализа применялись шесть критериев – неперсональное голосование (кнопкодавство), прогулы, поддержка антидемократических инициатив, "гречкосейство", фигурирование в антикоррупционных расследованиях, а также голосование за политические реформы.

Наименее добропорядочными депутатами, по версии Чесно, оказались Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий (Воля народа), Антон Яценко, Антон Киссе, Владимир Зубик (Видродження) и Александр Нечаев (Оппозиционный блок).

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Теги: верховная рада, инфографика, Чесно, добропорядочность
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