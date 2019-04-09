ЧЕСНО: Порошенко пустил на рекламу 122 млн, на какую – неизвестно

Петр Порошенко с семьей (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко потратил на рекламу в ходе избирательной кампании 122 млн, однако на какую именно (теле-, внешнюю или рекламу в соцсетях) – не конкретизуется. Об этом сообщает общественная организация ЧЕСНО со ссылкой на декларацию президента.

Уточняется, что по подсчетам аналитиков, только на телерекламу Порошенко должен был бы потратить 175 млн, однако такая сумма в декларации не фигурирует.

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Также отмечается, что рекламную кампанию на телевидении президент начал еще в начале весны 2018-го. "Как достижения Порошенко выставлял внешнеполитические достижения и реформы, прошедшие в стране в последние годы", - добавляют в ЧЕСНО.

Как минимум, часть внешней рекламы в первой половине 2018-го, по данным активистов, размещали местные органы власти, то есть, за деньги налогоплательщиков.

В ЧЕСНО сообщают, что декларация Порошенко не дает возможности определить, кому он платил за рекламу, сколько и за какую именно. В Администрации президента активистам "еще в августе 2018-го пообещали, что Порошенко отобразит в своей декларации расходы на рекламу", а 8 апреля ЧЕСНО снова направили запрос в АП.

5 апреля в ЧЕСНО сообщили, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет обнародовать декларацию за 2018 год до второго тура выборов.