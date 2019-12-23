ЧЕСНО составили рейтинг кнопкодавов Рады IX созыва: инфографика

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

За время работы парламента девятого созыва 15 нардепов кнопкодавили 45 раз. Об этом сообщает Рух ЧЕСНО.

Чаще всего кнопкодавили депутаты ОПЗЖ- 27 раз. Рекордсмен среди них - Владимир Кальцев. Его девять раз уличили в неперсональном голосовании. "Серебро" по кнопкодавству у внефракционного Мусы Магомедова – восемь голосований не за себя.

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На втором месте - депутатская группа "Доверие". Четыре нардепа-мажоритарщика новосозданной кнопкодавилы восемь раз. В их числе Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват и Александр Ковалев.

Дважды нарушали процедуру голосования "слуги народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко.

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