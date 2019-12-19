В ОПЗЖ научились кнопкодавить без рук – чем-то другим: видео

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Некоторые нардепы из парламентской фракции пророссийской партии сконструировали при помощи листовок "Мы за мир" и книг механизм для кнопкодавства

Чтобы скрыть нарушения процедуры голосования от прессы, депутаты из фракции Оппозиционная платформа/За життя придумали приспособление для кнопкодавства. Уловки парламентариев сняло на видео гражданское движение ЧЕСНО.

Нардепы ОПЗЖ Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" механизм, как нажимать чужую кнопку не пальцем, и использовали его для голосования вместо коллеги.

Смотрите видео: В Раде установлен рекорд по кнопкодавству

На вчерашнем заседании Рады они брали кипы бумаг или папок, на которые клали толстые книги - так, чтобы торец одной из них был напротив кнопки голосования. Последнее не видно - скрыто прикрепленными сверху листовками "Мы за мир". Когда наступало время голосования, это нагромождение "незаметно" пододвигали - нажималась кнопка голосования.

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Теги: кнопкодавство, Чесно, сергей ларин, Оппозиционная платформа — За життя, Виктор Черный
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