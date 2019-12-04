ЧЕСНО: В Раде установлен рекорд по кнопкодавству - видео

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Депутат от ОПЗЖ девять раз голосовал за коллегу по фракции

Депутат из фракции ОПЗЖ Владимир Кальцев установил вчера, 4 декабря, рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде IX созыва, утверждает общественное движение ЧЕСНО.

По информации ЧЕСНО, Кальцев восемь раз нарушил процедуру персонального голосования во время рассмотрения законопроекта о реформе ГБР, и еще один раз - во время регистрации депутатов на вечернее заседание.

В подтверждение ЧЕСНО приводит скриншоты из видео заседания Рады, на которых видно, что сосед Кальцева нардеп Александр Пономарев отсутствует в зале:

Тем не менее, его голос учитывается при голосованиях:

  • 11 сентября ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве мажоритарщика из Слуги народа - смотреть видео.
  • 29 октября Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов. Документ предполагает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов. Досудебным расследованием кнопокодавства будет заниматься ГБР.
  • 12 ноября ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве еще одного нардепа от ОПЗЖ: видео.
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Теги: кнопкодавство, Чесно, владимир кальцев, ОПЗЖ
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