ЧЕСНО: В Раде установлен рекорд по кнопкодавству - видео

Депутат из фракции ОПЗЖ Владимир Кальцев установил вчера, 4 декабря, рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде IX созыва, утверждает общественное движение ЧЕСНО.

По информации ЧЕСНО, Кальцев восемь раз нарушил процедуру персонального голосования во время рассмотрения законопроекта о реформе ГБР, и еще один раз - во время регистрации депутатов на вечернее заседание.

В подтверждение ЧЕСНО приводит скриншоты из видео заседания Рады, на которых видно, что сосед Кальцева нардеп Александр Пономарев отсутствует в зале:

Тем не менее, его голос учитывается при голосованиях: