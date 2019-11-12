ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве нардепа фракции Медведчука: видео

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Нимченко ранее был соавтором законопроекта об уголовной ответственности за неперсональное голосование

Движение ЧЕСНО заявляет о четвертом факте неперсонального голосования в Верховной Раде девятого созыва. В этот раз активисты зафиксировали кнопкодавство во фракции Оппозиционной платформы - За життя в исполнении нардепа Василия Нимченко.

Как утверждают в движении, Нимченко якобы кнопкодавил сегодня утром во время голосования за проект закона об усовершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования. Судя по табло, Нимченко дважды нажал на две кнопки "за". Схема рассадки свидетельствует, что он мог проголосовать за своего коллегу по фракции Тараса Козака. Результаты голосования показывают, что этот законопроект был поддержан пятью членами фракции ОПЗЖ, в том числе Нимченко и Козаком.

ЧЕСНО напоминает, что для Нимченко данное кнопкодавство - не первое. В Раде минувшего созыва его уже ловили на неперсональном голосовании. А в нынешней каденции он даже был соавтором законопроекта об уголовной ответственности для депутатов за неперсональное голосование.

  • 11 сентября ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве мажоритарщика из Слуги народа - смотреть видео.
  • 29 октября Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов. Документ предполагает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов. Досудебным расследованием кнопокодавства будет заниматься ГБР.

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Теги: ОПЗЖ, кнопкодавство, верховная рада, василий нимченко, Чесно
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