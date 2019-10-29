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Рада в первом чтении приняла штрафы за кнопокодавство

Рада в первом чтении приняла штрафы за кнопокодавство - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 11:51

Законопроект поддержали 287 нардепов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148 об уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов парламента.

"За" проголосовали 287 нардепов, "против" - 1, воздержались 36, не голосовали 67.

Законопроект, поданный в Раду первым вице-спикером Русланом Стефанчуком, предполагает установить уголовную ответственность за голосование вместо другого депутата парламента ("кнопкодавство"). Он предполагает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов, досудебным расследованием кнопокодавства будет заниматься ГБР.

  • Сегодня парламент в первом чтении принял законопроект о наделении добровольцев статусом ветеранов войны.

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верховная рада кнопкодавство законопроект 2148
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