Рада начала процесс признания добровольцев ветеранами войны

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

"За" проголосовали 318 нардепов, "против" - 3, воздержались - 24, не голосовали 48.

Голосование по фракциям:

Законопроект, разработанный депутатами из фракций Слуга народа, Голос и Батькивщина, наделяет статусом ветеранов войны добровольцев, защищавших суверенитет Украины и принимавших непосредственное участие в боевых действиях в рамках АТО. При этом статусом ветеранов не будут наделены сотрудники предприятий и организаций, обеспечивавших проведение АТО, а также волонтеры.

Законопроект распространяет на добровольцев и членов их семей социальные льготы и гарантии.

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