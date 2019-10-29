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Рада начала процесс признания добровольцев ветеранами войны

Рада начала процесс признания добровольцев ветеранами войны - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 11:38

Законопроект в первом чтении поддержали 318 нардепов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

"За" проголосовали 318 нардепов, "против" - 3, воздержались - 24, не голосовали 48.

Голосование по фракциям:

Законопроект, разработанный депутатами из фракций Слуга народа, Голос и Батькивщина, наделяет статусом ветеранов войны добровольцев, защищавших суверенитет Украины и принимавших непосредственное участие в боевых действиях в рамках АТО. При этом статусом ветеранов не будут наделены сотрудники предприятий и организаций, обеспечивавших проведение АТО, а также волонтеры.

Законопроект распространяет на добровольцев и членов их семей социальные льготы и гарантии.

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верховная рада добровольцы законопроект 2045-1
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