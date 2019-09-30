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Разумков объяснил, почему невозможно голосование по отпечатку

Разумков объяснил, почему невозможно голосование по отпечатку - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.09.2019, 12:49

Спикер объяснил, почему сейчас невозможно сделать голосование нардепов в Верховной Раде по отпечатку пальца

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в партии Слуга народа уже сделали выводы по недавнему кнопкодавству двух нардепов. Об этом он заявил в интервью Цензор. Нет.

"Моя позиция - за кнопкодавство нужно наказывать, и мы во время избирательной кампании говорили, что должны быть серьезные штрафы, а потом должно появиться законодательство, которое за кнопкодавство даст возможность лишать мандата. Или сделать так, чтобы кнопкодавство было невозможно. Например, голосование по отпечатку пальца", - отметил Разумков.

Спикер уточнил, что это нельзя сделать очень быстро, потому что, когда шла речь о сенсорной кнопке он думал, что "это будет та сенсорная кнопка, которую привыкли видеть в айфоне или другом телефоне".

"А на самом деле та сенсорная кнопка - это просто еще одна кнопка, которая срабатывает на тепло. То есть кнопка, куда ты прикладываешь руку и вторая, на которую ты нажимаешь. Действительно это надо менять. Два человека из партии Слуга народа допустили, на мой взгляд, очень серьезную ошибку и они понимают, что они сделали. Они добровольно заплатили тот штраф, который мы предусматривали. Мы говорили, что штраф должен быть от 40 000-50 000-80 000 гривен, но они заплатят чуть меньше 40 000 грн", - уточнил Разумков.

  • 11 сентября общественное движение ЧЕСНО поймало еще одного депутата на неперсональном голосовании. Им оказался депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко.
  • Маленький грех". В новой Раде пойман первый кнопкодав: видео.

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верховная рада кнопкодавство Дмитрий Разумков
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