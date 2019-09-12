Зеленский предлагает штрафовать кнопкодавов до 85 000 грн

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, в котором предлагает штрафовать депутатов-кнопкодавов на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 50 000 до 85 000 грн, - ред.). Текст документа опубликовал у себя в Facebook замглавы Рады Руслан Стефанчук.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 364-2.

Зеленский внес законопроект по кнопкодавству еще 21 июня - он предусматривал уголовную ответственность. Но в первый же день работы новой Рады документ отозвали. Теперь президент предлагает исправить ст. 81 Конституции, чтобы лишать кнопкодавов мандата.

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До начала работы новой Рады "слуги народа" пообещали сложить мандаты за поимку на кнопкодавстве. С той поры уже двое нардепов Слуги народа попались на горячем: сначала Сергей Литвиненко и затем Елена Копанчук. Также уличили в неперсональном голосовании самовыдвиженца Александра Ковалева.

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