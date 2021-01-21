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"Был раздражен и бесцеремонно отодвинул Грызлова". На переговоры по Донбассу пришел Козак

21.01.2021, 20:50
Дмитрий Козак (Фото: Dumitru Doru/ЕРА)

Сегодня, 21 января, на заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на переговоры пришел замглавы администрации Путина Дмитрий Козак. Об этом представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский сообщил в Telegram, назвав это событие неординарным.

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"Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", – написал Казанский.

По словам Казанского, Козак был очень раздражен и говорил эмоционально: традиционно обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы на встрече обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток.

"Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет", – считает представитель Донецка в ТКГ.

Пресс-служба украинской делегации ТКГ в Telegram сообщила, что российской стороне напомнили о четких рамках порядка и практики проведения консультаций.

В частности, россиянам напомнили, что уполномоченными представителями в ТКГ являются только люди, назначенные главами государств-сторон конфликта Украины и России (Леонид Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ.

Остальные люди могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не больше.

Кроме того Кравчук призвал координатора политической подгруппы ТКГ Пьера Мореля разработать единый документ, в который войдут лучшие предложения политических советников.

По мнению Кравчука, такой документ даст ТКГ все шансы перейти к более конструктивным шагам.

  • 19 января представитель Донецка в политической подгруппе Сергей Гармаш сообщил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Морель не стал этому препятствовать.
Наталия Медведева
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