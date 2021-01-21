"Был раздражен и бесцеремонно отодвинул Грызлова". На переговоры по Донбассу пришел Козак
Сегодня, 21 января, на заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на переговоры пришел замглавы администрации Путина Дмитрий Козак. Об этом представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский сообщил в Telegram, назвав это событие неординарным.
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"Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", – написал Казанский.
По словам Казанского, Козак был очень раздражен и говорил эмоционально: традиционно обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы на встрече обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток.
"Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет", – считает представитель Донецка в ТКГ.
Пресс-служба украинской делегации ТКГ в Telegram сообщила, что российской стороне напомнили о четких рамках порядка и практики проведения консультаций.
В частности, россиянам напомнили, что уполномоченными представителями в ТКГ являются только люди, назначенные главами государств-сторон конфликта Украины и России (Леонид Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ.
Остальные люди могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не больше.
Кроме того Кравчук призвал координатора политической подгруппы ТКГ Пьера Мореля разработать единый документ, в который войдут лучшие предложения политических советников.
По мнению Кравчука, такой документ даст ТКГ все шансы перейти к более конструктивным шагам.
- 19 января представитель Донецка в политической подгруппе Сергей Гармаш сообщил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Морель не стал этому препятствовать.
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