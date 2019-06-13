Чалый рассказал о будущей встрече Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Визит президента Владимира Зеленского в США и его встреча с американским лидером Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля. Об этом в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, пишет Укринформ.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил Чалый.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах - сразу после выборов, возможно, в августе.

"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, в США есть что предложить нам", - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов. "Все эти возможности, наработанные годами, они не возникли прямо сегодня. Приход нового президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрое продвижение всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - отметил посол.

Чалый уточнил, что посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

1 июня Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.