Четко по целям. ССО показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом – видео

Силы специальных операций опубликовали видео, как уничтожают российских оккупантов на подступах к Бахмуту.

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"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – говорится в сообщении ССО.

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Вадим Ребрина

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