Четко по целям. ССО показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом – видео
07.01.2023, 19:09
Скриншот с видео
Силы специальных операций опубликовали видео, как уничтожают российских оккупантов на подступах к Бахмуту.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – говорится в сообщении ССО.
Смотрите также: ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии