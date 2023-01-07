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Четко по целям. ССО показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 19:09
Четко по целям. ССО показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом – видео - Фото
Скриншот с видео

Силы специальных операций опубликовали видео, как уничтожают российских оккупантов на подступах к Бахмуту.

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"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – говорится в сообщении ССО.

Смотрите также: ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте – видео

Вадим Ребрина
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бахмут ссо
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