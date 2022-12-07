"Четверо суток не спим, сидим в воде мокрые и водку пьем" – перехват ГУР

Мобилизованный оккупант звонит из Донецкой области и рассказывает, что они уже четверо суток на позициях без сна и постоянно пьют водку, чтобы согреться. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Мы с пацанами четверо суток не спим. Потому что вода. Все в воде, все мокрые... Если бы не водка... пока водку пьем – нормально все", – говорит россиянин.

Дальше он говорит, что в России вообще не представляют, "какая здесь ситуация".

"Я вот стою – поле вокруг, какое-то поле и просто лесополоса... Все, и больше ничего тут нету. И хохлы впереди. Сейчас, не дай бог, в наступление они пойдут, а у нас тут 30 человек из всей роты осталось. Поубивало всех... Как тут не пить? Тут только пить и надо!"

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Сергій Бережний

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