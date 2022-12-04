"Их в лес вывезли, автоматы выдали, а патронов нет. Их и расстреляли" – перехват ГУР
04.12.2022, 23:30
Российская БМП (Фото - Facebook Командования ССО)
Оккупант рассказывает о ликвидации множества россиян, которых отправили на передовую, не снабдив боеприпасами. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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Женщина спрашивает, как получилось, что "у вас где-то" погибли около 300 военнослужащих.
Оккупант рассказывает, что "их в лесопосадку повезли, автоматы выдали, а патронов нет ни хрена", и что "недавно еще расстреляли группу там".
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