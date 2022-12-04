"Их в лес вывезли, автоматы выдали, а патронов нет. Их и расстреляли" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает о ликвидации множества россиян, которых отправили на передовую, не снабдив боеприпасами. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Женщина спрашивает, как получилось, что "у вас где-то" погибли около 300 военнослужащих.

Оккупант рассказывает, что "их в лесопосадку повезли, автоматы выдали, а патронов нет ни хрена", и что "недавно еще расстреляли группу там".

Слушайте также: "Полковник сказал, никто домой не поедет, пока эта хрень не кончится" – перехват ГУР

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.