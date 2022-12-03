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"Полковник сказал, никто домой не поедет, пока эта хрень не кончится" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 19:10
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)

Оккупант в телефонном разговоре жалуется, что в его подразделении уже никто не понимает, зачем и почему они воюют, и что командование держит их на передовой, хотя это не имеет никакого смысла. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Крыша едет уже. Сегодня приехал полкан, сказал, нифига домой никто не поедет, пока вся эта хрень не кончится", – говорит россиянин, который воюет в Харьковской области.

"У нас ценный вопрос: за кого воюем, вообще для чего воюем, для кого?... Сейчас, где вот мы стоим, вообще не понимаем смысл того, что мы здесь. Здесь, по-сути, работает только техника".  

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Сергій Бережний
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оккупанты перехват телефонный разговор перехват ГУР
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