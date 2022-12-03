"Один вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох" – перехват о мобилизованных

Российское командование скрывает причины гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

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Жительница Сибири рассказывает мобилизованному, которого отправили воевать на Донецкое направление, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное – "уснул и не проснулся"... Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях", – рассказывает женщина.

Мужчина считает, что таким образом российское командование пытается уменьшить панику общества накануне новой волны мобилизации, которую в России планируют провести в декабре.

Он рассказал, что мобилизованные деморализованы – часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Оккупант поделился своим опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох, четвертого трое в ж*пу в**бали".

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Наталія Медведєва

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