"Мобилизация будет до последнего россиянина, пока он всех не угробит" – перехват ГУР

В России обсуждают перспективы всеобщей мобилизации, которая может начаться после Нового года и будет продолжаться "до последнего россиянина". Перехват разговора об этом опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В телефонном разговоре российский оккупант рассказывает, что пытался комиссоваться по состоянию здоровья, но медики его завернули обратно на передовую: "Отсюда уезжают только инсульт, инфаркт и пневмония".

Женщина в ответ жалуется, что "никаких новостей, ни по телевизору, ни в интернете", а затем говорит, что ей "прислали статью" о том, что "после Нового года будет опять мобилизация, миллион хотят набрать и 300 000 женщин".

"В общем, будет уже всеобщая мобилизация, наверное, до последнего россиянина, пока он всех не угробит", – говорит она.

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Сергій Бережний

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