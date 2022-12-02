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"Мобилизация будет до последнего россиянина, пока он всех не угробит" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 17:01
Мобилизованные в российскую армию (Фото: ГУР МО)

В России обсуждают перспективы всеобщей мобилизации, которая может начаться после Нового года и будет продолжаться "до последнего россиянина". Перехват разговора об этом опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В телефонном разговоре российский оккупант рассказывает, что пытался комиссоваться по состоянию здоровья, но медики его завернули обратно на передовую: "Отсюда уезжают только инсульт, инфаркт и пневмония".

Женщина в ответ жалуется, что "никаких новостей, ни по телевизору, ни в интернете", а затем говорит, что ей "прислали статью" о том, что "после Нового года будет опять мобилизация, миллион хотят набрать и 300 000 женщин".

"В общем, будет уже всеобщая мобилизация, наверное, до последнего россиянина, пока он всех не угробит", – говорит она.   

Слушайте также: "Заходят, автомат ребенку к голове – давай деньги, давай бензин" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор мобилизация в россии перехват ГУР
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