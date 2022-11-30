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"Заходят, автомат ребенку к голове – давай деньги, давай бензин" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 16:32
Российские военные мародерствуют в Сумской области (Фото - скриншот из видео СБУ)

Оккупант делится впечатлениями о соседнем подразделении, рассказывает о вооруженном мародерстве и называет их "кончеными". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре женщина говорит, что "первый полк заказал гуманитарки почти на лям" (то есть, на миллион).

Мужчина в ответ рассказывает о своих впечатлениях о военнослужащих упомянутого "первого полка".

"Конченые дебилы, они конченые просто. Заходят медленно, автомат ребенку к голове – давай денег, бензин, вот тебе первый полк". 

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Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор мародерство перехват ГУР
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