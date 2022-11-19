"По 50-70 тысяч с пацанов сбивают, а потом отправляют на передок" – перехват ГУР

Мобилизованный оккупант рассказывает приятелю, что в его пулеметном взводе из 16 человек осталось пятеро, и что командиры открыто грабят рядовых, а потом отправляют их под огонь. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Бабки с пацанов по 50 по 70 тысяч сбивает, минус увалы, и сидишь с нулями, и после этого едешь на передок", – рассказывает оккупант.

Он рассказывает, что опоздал из увольнительной потому что "забухал" и его командир отправил "в яму", а потом на передовую.

О состоянии подразделения он говорит, что из 16 человек в его пулеметном взводе осталось 5 человек, остальных "раздолбали".

По его словам, командиры отделений тоже "уходят в Сочи" (самовольно оставляют часть).

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Сергій Бережний

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