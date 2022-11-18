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"Двухсотых никто не увозит, комбату пофиг, отношение к людям скотское" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 16:40
Фото: Нацгвардия

Оккупант, который воюет под Кременной, в телефонном разговоре с матерью рассказывает о "скотском" отношении российских командиров к рядовым. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.    

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"Отношение (скотское) к народу вообще. У нас один валяется труп, его даже никто не увозит... Комбату вообще насрать", – говорит военный.

На вопрос матери, как их кормят, оккупант отвечает, что "тушенки не дают, нифига не дают, что урвем, то и едим, мужики по двое суток не едят".

"Тут у кого язва открывается, у кого туберкулез – начал кровью харкать псковский, с которым ехал... До поселка 20 км надо ехать, от поселка до госпиталя еще сколько-то, комбат сказал – идите пешком..." – рассказывает он.       

Слушайте также: "Сам в себя стрельну, да и все, денег получу и домой уеду" — перехват разговора оккупанта

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор Кременная перехват ГУР
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