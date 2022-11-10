"Сам в себя стрельну, да и все, денег получу и домой уеду" — перехват разговора оккупанта
10.11.2022, 19:52
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)
Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором он делится со своей собеседницей планом возвращения домой.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Командира нам нового дали. Он рассказал, когда контракт кончится, домой никто не отпустит, только 300-м", – говорит оккупант.
Его собеседница поражена такой информацией.
"Да пох...й. Сам в себя стрельну, да и все. Денег получу ляма три, еще и домой уеду с отсрочкой", – успокаивает ее военный.
Слушайте также: Перехват ГУР: Оккупанты ищут причины не идти в бой и жалуются на неисправные танки – аудио
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии