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"Сам в себя стрельну, да и все, денег получу и домой уеду" — перехват разговора оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 19:52
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором он делится со своей собеседницей планом возвращения домой.

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"Командира нам нового дали. Он рассказал, когда контракт кончится, домой никто не отпустит, только 300-м", – говорит оккупант.

Его собеседница поражена такой информацией.

"Да пох...й. Сам в себя стрельну, да и все. Денег получу ляма три, еще и домой уеду с отсрочкой", – успокаивает ее военный.

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Вадим Ребрина
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война перехват гур минобороны
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