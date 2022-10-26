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Перехват ГУР: Оккупанты ищут причины не идти в бой и жалуются на неисправные танки – аудио

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 10:52
Перехват ГУР: Оккупанты ищут причины не идти в бой и жалуются на неисправные танки – аудио - Фото
Оккупанты (фото ГУР)

Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередные перехваты телефонных разговоров российских оккупантов со своими родными. Один из них просит жаловаться на неисправные танки, которые "глохнут через каждые 50 метров", другой выясняет, какая группа инвалидности у его матери, чтобы отказаться от участия в боевых действиях.

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Военнослужащий РФ звонит по телефону своей матери, чтобы узнать, какая именно у нее группа инвалидности. По его словам, если группа первая или вторая, он может стать опекуном и отказаться от участия в войне против Украины. Однако группа оказалась третьей.

"Опять, нах...й, сейчас на первую линию, бл...ть, опять, нах...й, в бой", – реагирует на эту новость оккупант. "У нас все уже отказались. Нас пять человек только осталось. Мне нужна причина", – объясняет он матери.

Другой российский военнослужащий просит, вероятно, жену писать в Минобороны и прокуратуру РФ о том, что "танки неисправные отправляют на самый передок... танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров".

Оккупант говорит, что командиры приказывают идти в наступление на неисправных танках. "На нас эти пи...ры орут, а мы сделать ничего не можем, посылают пацанов на убой. Здесь просто ложатся в поле трупы, и х...и кто дает их забирать", – говорит он.

Читайте также: Вооруженные Силы Украины уничтожили более 68 000 российских оккупантов с начала большой войны

Вадим Ребрина
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война разведка перехват
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