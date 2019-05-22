Четыре депутата вышли из фракции БПП

Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из фракции Блок Петра Порошенко. Об этом на пленарном заседании сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

Также из состава фракции БПП вышли депутаты Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий.

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Верховная Рада не включила в повестку дня президентские законопроекты по выборам и госзакупкам.

За то, чтобы включить в повестку дня проект изменений в некоторые законы в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины 10319, а также альтернативный проект 10319-1 проголосовали 92 депутата при 226 необходимых.

Проектом предлагалось отменить мажоритарную и проводить выборы только по пропорциональной системе, по закрытым партийным спискам. Проходной барьер планировалось снизить с 5% до 3%.

Также Рада не включила в повестку дня президентский проект изменений в закон о госзакупках. За проголосовали 127 депутатов при 226 необходимых.