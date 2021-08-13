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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 13 августа

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 13 августа - Фото

1. DRAGON CAPITAL ПОКУПАЕТ ТРУСКАВЕЦКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД. Антимонопольный комитет предоставил разрешение Dragon Capital investments ltd  Томаша Фиалы на опосредованное приобретение контроля над рядом компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ Трускавецкая. (подробнее)

2. ГЛАВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВОЙ КОРПОРАЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОКИНУТЬ СТРАНУ. Главу ГПЗК и его помощника задержали в аэропорту, после вчерашнего объявления полиции о раскрытии схемы хищений в госкорпорации. (подробнее)

3. БАНКИ В 2,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ИПОТЕКЕ. За первое полугодие украинские банки выдали 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн. По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении. (подробнее)

4. ADIDAS ПРОДАЛ БРЕНД REEBOK. Немецкий производитель спортивной одежды Adidas продал бренд Reebok за $2,5 млрд американской компании Authentic Brands Group.(подробнее)

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