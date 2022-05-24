Четыре прилета. Днепропетровскую область обстреляли ракетами – серьезные разрушения на ж/д
24.05.2022, 00:53
Валентин Резниченко (Скриншот видео)
Вечером 23 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожных путей и контактной сети", – написал Резниченко.
Глава Днепропетровской ОВА пока не знает, когда удастся возобновить движение поездов.
"В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. Люди не пострадали", – написал Резниченко.
Читайте также: В Луганской области ситуация очень тяжелая – глава ОВА
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии