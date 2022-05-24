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Четыре прилета. Днепропетровскую область обстреляли ракетами – серьезные разрушения на ж/д

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 00:53
Четыре прилета. Днепропетровскую область обстреляли ракетами – серьезные разрушения на ж/д - Фото
Валентин Резниченко (Скриншот видео)

Вечером  23 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожных путей и контактной сети", – написал Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА пока не знает, когда удастся возобновить движение поездов.

"В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

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Наталия Медведева
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валентин резниченко днепропетровская область ракетный удар
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