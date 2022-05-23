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В Луганской области ситуация очень тяжелая – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 20:59
В Луганской области ситуация очень тяжелая – глава ОВА - Фото
Сергей Гайдай (Скриншот из видеозаписи)

В Луганской области очень тяжелая ситуация — оккупанты бросили больше 12 000 солдат на захват области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Ситуация сверхсложная и очень тяжелая. Сейчас российская армия бросила очень большую кучу техники, солдат для того, чтобы захватить Луганщину в целом", – сказал Гайдай.

По его словам, в области сейчас 25 батальонных тактических групп РФ. Это около 12500 солдат.

Гайдай говорит, что оккупанты хотят "обрезать область" или захватить Северодонецк.

Очень сложна ситуация, по его словам, в Горской громаде, Золотом, Катериновке, Тошковке. При этом из Тошковке, по информации Гайдая, врага выбили, ВСУ держат линию обороны.

Весь Северодонецк обстреливают "из всего, что есть", даже из танков прямой наводкой по жилым домам.

  • Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозирует, что Кремль попытается "продать" населению России как победу взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области, а дальше пойдет на переговоры. 
Вадим Ребрина
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луганская область
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