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"Лезут как тараканы". Гайдай рассказал, откуда россияне собирают силы в Луганскую область

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 04:40
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Ситуация Луганской области становится все сложнее, потому что российская армия все больше сил перебрасывает на Луганское направление. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Орки продолжают как тараканы лезть в Луганскую область, россияне перебрасывают убийц и технику с других направлений и "русской глубинки", – написал Гайдай.

Он охарактеризовал российские силы в области как "сборную солянку".

"У нас совершенно уже такая сборная солянка – это и части, которые отошли от Харькова, и части, которые держали осаду Мариуполя, и ЛНР/ДНР, и кадыровцы, и свежемобилизированные, и какие-то из Забайкалья, из Тувы, из Юрги – из каких только населенных пунктов и отдаленных уголков России у нас тут не присутствуют войска", – рассказал глава ОВА. 

Он добавил, что в область подтягивается колоссальное количество техники: Панцыри, комплексы С-300, С-400.

Оккупанты постоянно каждый день пытаются прорвать линию обороны, круглосуточно проходят обстрелы. 

"И по городу Северодонецку российская армия, к сожалению, выбрала тактику выжженной земли – они просто планомерно уничтожают город", – сообщил Гайдай.

Он рассказал, что враг наносит по Северодонецку авиаудары, обстреливает Градами, Смерчами, из артиллерии, минометов.

"Даже выезжают просто пары танков и прямой наводкой разбивают первые дома, которые они видят, первые девятиэтажки – просто расстреливают боекомплект по дому, по одному или по двум, и уезжают дальше. То есть просто стирают Северодонецк с лица земли", – сказал глава ОВА.

Гайдай сообщил, что россияне уже полностью уничтожили Попасную, Нововтошковку, Счастье, практически уничтожили Рубежное.

Читайте также: Оккупанты со стороны Попасной стремятся окружить Северодонецк с юга – карта ISW

Наталия Медведева
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Сергей Гайдай луганская область северодонецк
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