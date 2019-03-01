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01.03.2019, 11:55

Чиновников МВД и СБУ объявили в розыск по делу Майдана

Чиновников МВД и СБУ объявили в розыск по делу Майдана - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генпрокуратура установила новых фигурантов по делу Майдана

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Генпрокуратура установила новых фигурантов по делу Майдана, сообщает пресс-служба.

В частности, ГПУ объявила о подозрении бывшему начальнику департамента общественной безопасности МВД и бывшему начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ. Они объявлены в розыск.

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Кроме того, в связи с новыми данными ряду тогдашних высокопоставленных чиновников (премьер-министру, министру обороны, главнокомандующему ВСУ, командующему внутренних войск МВД, командиру "Беркута") сообщили о новых подозрениях в совершении ряда тяжких преступлений.

Ранее ГПУ завершила расследование уголовного производства против заместителя председателя Апелляционного суда Киева и двух судей этого же суда, которые арестовывали активистов во время Революции Достоинства.

Из числа подозреваемых в причастности к убийствам во время Майдана 36 человек до сих пор работают в силовых структурах, в том числе занимают руководящие должности, рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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Теги: гпу, майдан, революция достоинства
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