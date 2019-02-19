Подозреваемые еще работают: ГПУ заявила о саботаже дел Майдана

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из числа подозреваемых в причастности к убийствам во время Майдана 36 человек до сих пор работают в силовых структурах, в том числе занимают руководящие должности; расследованию препятствуют провоохранительные органы. Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в ходе заседания круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана".

"Из уведомленных о подозрении - 36 человек продолжают работать в правоохранительных органах. Из них - 10 на руководящих должностях, из них на должностях руководителей управления департамента работают лица, которым инкриминируется организация убийств", - сказал он, отметив, что для их остранения меры не принимаются.

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По его словам, о подозрении в совершении преступлений сообщено 66 лицам, против 16 человек обвинительные акты направлены в суд, по четырем расследование продолжается до сих пор, еще 46 человек находятся в розыске. Горбатюк уточнил, что подозрения в убийствах во время Майдана были объявлены и бывшему руководству страны: "Экс-президенту, министру внутренних дел, его заместителю, руководству киевской милиции, руководству СБУ и их подчиненным".

Он заявил о препятствовании ГПУ и прямом вмешательстве в процесс расследования дел Майдана со стороны МВД, СБУ и внутри ГПУ.

"Практическое отсутствие помощи со стороны оперативных подразделений, за исключением отдельных эпизодов расследования дела титушек", - заявил Горбатюк. "Чтобы правоохранительная система оставалась такой, чтобы управлять ею в ручном режиме", добавил он.

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