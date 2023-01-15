Число погибших в Днепре выросло до 18, под завалами продолжают искать людей

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Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре выросло до 18 человек, заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что среди них – один ребенок.

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Это число может увеличиться, потому что поисковая операция продолжается. По последним данным местных властей, судьба более 40 человек до сих пор неизвестна.

Из-под завалов удалось спасти 38 человек.

Количество раненых в результате разрушений – 73 человека (из них 14 детей), среди них есть те, кто находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

К спасательным работам привлечены пол тысячи человек и 140 единиц техники.

ОБНОВЛЕНО в 7:00. Ранее в новости со ссылкой на Днепропетровскую ОВА сообщалось о 14 погибших в результате ракетного удара.

14 января Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожено 18 КР и 7 КАР.

Одна из запущенных Россией крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре по ул. Набережная Победы. Такие ракеты разрабатывались для уничтожения авианосных групп в море. В панельном доме, в который попала ракета, полностью уничтожен целый подъезд со второго по девятый этаж. Количество пострадавших квартир – более 70.

Андрій Водяний

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