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Чистка продолжается. Рябошапка уволил Севрука и Бедриковского

Чистка продолжается. Рябошапка уволил Севрука и Бедриковского - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 10:47

Новый глава ГПУ принял решение по двум топ-сотрудникам ведомства, "руководствуясь ст. 9 закона Украины о прокуратуре"

Из Генпрокуратуры уволены первый замглавы ГПУ Юрий Севрук и начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимир Бедриковский. О соответствующих приказах генпрокурора Руслана Рябошапки пишет пресс-служба ведомства.

После увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина Севрук временно исполнял обязанности главы ведомства.

Как писала LIGA.net в 2015 году, "антикоррупционные эксперты полагают, что Севрук - яркий представитель старой прокурорской системы, который не только умудрился сохранить за собой высокие должности при Януковиче-Пшонке, но и получить награду из рук беглеца".

Ранее Рябошапка уволил Дмитрия Сторожука - первого заместителя бывшего главы ГПУ Юрия Луценко.

Читайте также: Награжденный Януковичем. Досье на Севрука (данные за июль 2015 года)

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руслан рябошапка юрий севрук владимир бедрикивский
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